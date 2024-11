va avea un impact pozitiv în economie

Creşterea salariului minim la valoarea de 4.050 de lei, de la 1 ianuarie 2025, este un pas firesc care va genera, în mod natural, şi alte creşteri salariale, contribuind la îmbunătăţirea nivelului de trai al angajaţilor, precum şi la consolidarea economiei, susţin reprezentanţii Blocului Naţional Sindical (BNS), într-un comunicat transmis, miercuri, AGERPRES.Potrivit sursei citate, BNS, împreună cu celelalte organizaţii sindicale şi patronale reprezentative, a participat pe data de 16 octombrie 2024 la discuţiile din cadrul Guvernului României privind stabilirea noii valori a salariului minim.

“Această decizie importantă reflectă un efort comun al partenerilor sociali şi va aduce beneficii semnificative pentru aproximativ 1 milion de angajaţi din România. Creşterea salariului minim este un pas firesc care va genera, în mod natural, şi alte creşteri salariale, contribuind la îmbunătăţirea nivelului de trai al angajaţilor. Blocul Naţional Sindical apreciază poziţia responsabilă a părţii patronale, care, în cadrul Consiliului Economic şi Social (CES), a votat pentru un aviz favorabil pe proiectul de Hotărâre de Guvern privind majorarea salariului minim. Această decizie demonstrează că dialogul social constructiv poate duce la rezultate benefice pentru toate părţile implicate”, notează organizaţia sindicală.Pe de altă parte, sindicaliştii îşi exprimă “surprinderea şi dezamăgirea faţă de poziţia ministrului de Finanţe(…), care, deşi a participat activ la discuţiile din cadrul Consiliului Naţional Tripartit şi nu a formulat obiecţii, a emis ulterior aviz negativ asupra acestei Hotărâri de Guvern”. “În contextul tumultuos al alegerilor din această perioadă, considerăm cu atât mai necesar ca Ministerul Finanţelor să ofere explicaţii clare şi transparente privind motivele acestei decizii contradictorii. Este important ca deciziile guvernamentale să rămână consecvente şi să reflecte angajamentele luate în faţa partenerilor sociali. Blocul Naţional Sindical consideră că majorarea salariului minim are un impact pozitiv nu doar asupra angajaţilor, ci şi asupra veniturilor bugetare, contribuind la creşterea consumului şi la consolidarea economiei. Adoptarea noii valori a salariului minim reprezintă o victorie importantă pentru dialogul social, iar Blocul Naţional Sindical rămâne un partener activ în promovarea drepturilor lucrătorilor şi în susţinerea unei economii echitabile şi sustenabile”, precizează BNS. Pe data de 13 noiembrie 2024, preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care se asigură un nou mecanism de stabilire a nivelului salariului minim, conform prevederilor unei Directive europene în domeniu. Actul normativ asigură transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor Directivei (UE) 2022/2041 a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 octombrie 2022 privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană. Acesta cuprinde reglementări pentru asigurarea unui nou mecanism de stabilire a nivelului salariului minim. Salariaţii au acces la o protecţie a salariului minim, sub forma unui salariu minim legal sau sub forma unor salarii şi condiţii decente de muncă stabilite în temeiul unor contracte colective de muncă, acorduri colective sau alte acorduri scrise.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!