VIDEO. Alertă lângă Berlin, după ce o leoaică a fost văzută în libertate

O amplă acțiune de căutare a unui animal sălbatic care ar putea fi o leoaică se desfășoară joi la sud de Berlin, au anunțat autoritățile, care i-au îndemnat pe locuitorii din zona de alertă să nu iasă din case, potrivit Le Figaro.

„Animalul sălbatic ar putea fi o leoaică”, a precizat poliția berlineză într-un mesaj pe Twitter, în timp ce alerta, emisă în cursul nopții, a vizat inițial cartierele din sud-vestul capitalei germane. Zona de alertă a fost apoi extinsă la mai multe comune de la periferia Berlinului.

„Animalul sălbatic care a evadat nu a fost încă găsit! Vă rugăm să nu vă părăsiți locuințele”, a scris pe Twitter poliția din Brandenburg, landul care înconjoară Berlinul, în jurul orei locale 07:30. Potrivit poliției, martorii au fost cei care i-au alertat cu privire la prezența animalului sălbatic. „În jurul miezului nopții, am primit un mesaj care este greu de imaginat. Doi trecători au văzut un animal care îl urmărea pe altul”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției din Brandenburg, Daniel Keip, la postul de radio RBB.

„Unul era un mistreț, iar celălalt era clar un animal sălbatic, o leoaică. Cei doi bărbați au înregistrat și o înregistrare video cu telefoanele lor mobile și chiar și ofițerii de poliție cu experiență au trebuit să confirme că era probabil o leoaică”, a declarat Daniel Keip. Zona de căutare, în care au fost trimise elicoptere, potrivit presei, se află în jurul municipalităților Kleinmachnow, Teltow și Stahnsdorf.

The German police are asking people in Berlin to stay indoors after someone released a lion into the wild last night. pic.twitter.com/VBz6Aqkpc1

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 20, 2023