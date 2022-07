VIDEO/ Analist militar rus: Viktor Orban trebuie să decidă în următoarele luni dacă vrea să anexeze teritoriile ucrainene ce conțin etnici maghiari

Un analist militar rus a declarat în direct la TV că premierul ungar Viktor Orban va trebui să decidă „în următoarele luni” dacă vrea să anexeze teritoriile ucrainene ce conțin etnici maghiari.

„Obiectivul nostru este să ne asigurăm că proiectul ‘anti-Rusia’ sub forma Ucrainei moderne dispare pentru totdeauna de pe harta geopolitică a Europei” declară analistul militar Igor Korotcenko într-o emisiune a televiziunii Rossiya-1 (Rusia 1).

„Presupun că pentru un număr de alte state învecinate cu Ucraina, de exemplu Ungaria, afirmarea controlului asupra teritoriilor istorice ale Ungariei și salvarea celor 150.000 de etnici maghiari din Transcarpatia este probabil de asemenea o alegere politico-militară pe care guvernul lui [Viktor] Orban va trebui să o facă în următoarele luni” susține acesta.

„Spre deosebire de Polonia care pur și simplu vrea să devoreze o întreagă bucată din vestul Ucrainei, aș spune că în această privință Ungaria se comportă onorabil, cu precizie și responsabilitate”, mai declară Korotcenko, făcând referire la o populară teoria a conspirației promovată de Kremlin, potrivit căreia Polonia ar vrea să ocupe partea de vest a Ucrainei.

Russian military pundit Igor Korotchenko says Hungary will „in the coming months” have to make a choice about „asserting control over its historical lands” in Ukraine and „rescuing the 150,000 Transcarpathian Hungarians”

He praises Viktor Orban for „acting nobly” on the issue pic.twitter.com/2QoHcpHLVK

— Francis Scarr (@francis_scarr) July 29, 2022