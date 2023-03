VIDEO. Armata ucraineană a prezentat tancurile britanice primite: „Aceste mașinării fantastice își vor începe în curând misiunile de luptă”

Armata ucraineană a publicat marți, 28 martie, o primă înregistrare video cu tancurile Challenger 2 pe care le-a primit din Marea Britanie, ministrul Apărării de la Kiev transmițând că acestea vor fi aruncate în curând în luptă, transmite Hotnews.

„A fost o plăcere să scot primul tanc principal de luptă Challenger 2 la o tură. Astfel de tancuri, furnizate de Marea Britanie, au sosit recent în țara noastră. Aceste mașinării fantastice își vor începe în curând misiunile de luptă”, a scris ministrul Oleksii Reznikov pe pagina sa de Twitter.

It was a pleasure to take the first Ukrainian Challenger 2 MBT for a spin.

Such tanks, supplied by the United Kingdom, have recently arrived in our country.

These fantastic machines will soon begin their combat missions.

Thank you, @RishiSunak, @BWallaceMP, and the 🇬🇧 people. pic.twitter.com/zoCRmKdBnN

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 28, 2023