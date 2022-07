VIDEO/ Bărbatul care și-a aruncat copilul de doar trei luni de la etajul patru al unui bloc de locuit din Chișinău, adus în fața judecătorilor. Ce pedeapsă riscă?

Bărbatul care și-a aruncat propriul bebeluș de doar trei luni de la etajul patru al unui bloc de locuit din Chișinău, a fost adus astăzi, 7 iulie, în fața judecătorilor de la Ciocana, potrivit ProTV.

Fiind întrebat de jurnaliști de ce a recurs la acest gest și dacă îi pare rău, acesta a evitat să răspundă.

Amintim că pe 4 iulie, un bebeluș de doar trei luni, a decedat după ce a fost aruncat de la etajul patru al unui bloc de locuit de propriul tată.

Ulterior, bărbatul a fost reținut și este cercetat pentru omor.

De asemenea, menționăm că mama bebelușului nu era acasă, când a avut loc tragicul incident.

Anterior, ea le-a declarat jurnaliștilor de la Publika TV că bărbatul este bolnav de diabet și, din această cauză, i s-ar fi făcut rău și ar fi scăpat copilul.

„Eu am ieșit cu fetița mai mare la plimbare și am intrat pe la magazin, am cumpărat produse și am venit acasă. Când am ajuns, am văzut ambulanța, poliția nici nu am observat-o. M-am gândit că s-a certat din vecini. M-am ridicat și vecinii au zis că a căzut un copil în gol. Mai întâi au zis că de un an, la noi nu are un an. Nici nu mi-a dat prin cap că poate fi copilul meu. Am intrat în apartament, nu am găsit copilul. Am întrebat soțul unde este copilul, dar … el nu a putut răspunde. El nu era conștient”.

Individul ar putea fi condamnat la 20 de ani de închisoare sau detenție pe viață.