VIDEO. Beijingul, lovit de cele mai puternice ploi din ultimii 140 de ani

Capitala chineză Beijing şi regiunea din vecinătatea ei sunt afectate de inundaţii istorice, după ce s-au înregistrat în ultimele zile cele mai abundente precipitaţii din ultimii 140 de ani, au anunţat miercuri autorităţile. Ploile torenţiale care s-au abătut asupra Beijingului şi a provinciei vecine Hebei (nord) s-au soldat până în prezent cu cel puţin 20 de morţi şi 19 dispăruţi, potrivit presei oficiale, iar autorităţile şi-au sporit eforturile de salvare, în timp ce unii localnici se plâng că aşteaptă prea mult pentru a fi ajutaţi, relatează News.ro.

Taifunul Doksuri, de-acum retrogradat la rangul de furtună, străbate China de vineri, când a lovit provincia estică Fujian, după ce anterior afectase Filipine, ţara vecină. Sâmbătă au început să cadă ploi torenţiale în zona Beijing. În doar 40 de ore, oraşul a înregistrat echivalentul unei luni întregi de ploi în luna iulie.

”Valoarea maximă” a precipitaţiilor înregistrate în timpul acestor ploi torenţiale la o staţie din capitală a fost de 744,8 litri pe metru pătrat, ”cea mai abundentă ploaie din ultimii 140 de ani”, a precizat departamentul municipal de meteorologie.

Precedentul record a fost stabilit în 1891, cu 609 litri pe metru pătrat, a precizat acesta. Primele înregistrări ale datelor referitoare la precipitaţii datează din 1883.

Inundaţiile au scufundat drumuri, au măturat maşini, au prăbuşit poduri şi au tăiat căile de comunicaţie, lăsându-i izolaţi pe mulţi locuitori.

Potrivit unui bilanţ realizat de presa chineză, un total de 127.000 de persoane au fost deja evacuate în Beijing, oraş cu 22 de milioane de locuitori, şi 847.400 în Hebei, provincia cu 74 de milioane de locuitori.

În capitală, unde cartierele semi-rurale din suburbii sunt deosebit de afectate, s-au înregistrat 11 decese, printre care un pompier care participa la operaţiunile de salvare, potrivit televiziunii de stat CCTV.

În Hebei, vremea rea a provocat moartea a cel puţin nouă persoane, iar şase persoane sunt date dispărute.

Cu toate acestea, oraşul Beijing a ridicat miercuri dimineaţă alerta roşie pentru inundaţii, întrucât debitul principalelor râuri a scăzut sub pragul de alertă, potrivit agenţiei oficiale Xinhua. Autorităţile municipale au cerut totuşi locuitorilor să nu se apropie de râuri nici în perioada de scădere a nivelului apelor, deoarece imersiunea prelungită a făcut ca digurile să devină vulnerabile.

Deşi ”ploile abundente s-au atenuat miercuri şi se apropie de sfârşit” în zona metropolitană a Beijingului, după cum a relatat CCTV, efectele inundaţiilor se resimt încă puternic în unele locuri. În oraşul Zhuozhou, oraş cu 600.000 de locuitori, situat în imediata vecinătate a capitalei, în provincia Hebei, situaţia este deosebit de critică, mari porţiuni din oraş fiind înecate sub ape. În imaginile difuzate în direct de CCTV, salvatori cu cască, îmbrăcaţi în costume impermeabile, se urcau miercuri dimineaţă la bordul unor bărci gonflabile cu motor sau şalupe pentru a-i salva pe locuitorii blocaţi. Inundaţiile au întrerupt alimentarea cu apă şi electricitate în mai multe părţi din Zhuozhou, potrivit presei chineze.

Aflat la confluenţa mai multor râuri, Zhuozhou este unul dintre cele mai afectate oraşe din Hebei, deoarece apele au venit în aval, inundând zone rezidenţiale de peste două ori mai mari decât capitala Franţei şi afectând aproape 650 de hectare de terenuri agricole. În unele zone, apele au crescut până la patru metri. Peste 134.000 de locuitori din Zhuozhou au fost afectaţi, iar peste o şesime din populaţia oraşului a fost evacuată.

The flood flooded into the urban area of Zhuozhou, and the depth of the accumulated water hit 2 to 6 meters pic.twitter.com/o20YHI6I8E