VIDEO. „Blyat, sunt vechi ca r**** de mamut”: Trecătorii ruși se amuză de noile tancuri trimise pe front de armata lui Putin

O nouă înregistrare video distribuită pe rețelele de socializare rusești a surprins încă un lot de tancuri T-54/55 trimise spre frontul din Ucraina, scoaterea acestor vehicule de luptă din depozitele militare fiind ironizată inclusiv de către trecătorii ruși care le-au văzut transportate pe șinele de cale ferată.

„-Blyat, sunt vechi ca r****** de mamut. T-55, au rămas fără tancuri noi, scot vechiturile acum”, afirmă bărbatul care poate fi auzit în înregistrare, scrie Hotnews.

A train transferring old Russian tanks was noticed in Voronezh – judging by the comments of the locals, even they realise what sort of old stuff Russia has to resort to. pic.twitter.com/XJc4b4dlU0

— Dmitri (@wartranslated) July 5, 2023