VIDEO. „Bucătarul lui Putin” a publicat un clip cu „muzicanții” săi „în centrul Bahmutului”. Realitea este, însă, puțin diferită

Liderul forței rusești de mercenari Wagner a publicat joi o înregistrare video care îi arată pe luptătorii săi în interiorul Bahmutului, micul oraș ucrainean pe care Wagner luptă de luni de zile pentru a-l cuceri, transmite Hotnews.

Trupele Wagner au fost vârful de lance al asaltului rusesc asupra Bahmutului și a făcut în ultimele luni progrese mici, dar constante, la periferia orașului, punând în pericol liniile de aprovizionare ucrainene.

Într-o postare pe Telegram, serviciul de presă al lui Evgheni Prigojin, fondatorul Wagner, spune că „băieții își fac de cap, filmează clipuri de amatori. Au adus asta din Bahmut în această dimineață, practic din centrul orașului”.

📽️Russian Wagner mercenaries captured the residential block in the area of school no. 10 in the eastern part of #Bakhmut, known as Zabakhmutka.#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/23ByHB2OOi

— MilitaryLand.net (@Militarylandnet) March 2, 2023