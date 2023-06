VIDEO. „Captura” neobișnuită a unui transportor blindat. Ce au făcut soldații ucraineni cu prada

Pe rețelele de socializare circulă imagini cu ceea ce pare a fi un transportor blindat de fabricație rusească care traversează un râu din Ucraina, peste care sar și doi pești, unul intrând chiar în trapa vehiculului, scrie Hotnews.

Imagini filmate de pe un transportor blindat de trupe, dar și din dronă arată momentul în care doi pești sar peste un BMP-1i în timp ce acesta traversează un râu în Ucraina, iar unul dintre ei a fost „capturat” de trapa vehiculului.

Transportorul de trupe BMP-1 de fabricație rusească folosit în operațiunile ucrainene are capacitatea de a traversa suprafețe scurte de apă și poate face acest lucru la o adâncime de până la 10 metri, cu o viteză de aproximativ 10 km/h, notează The National News.

Doi pești par să fie speriați de blindatul de aproape 20 de tone în timp ce se deplasează prin râu, înainte ca unul dintre ei să intre direct în trapa vehiculului.

A nice bonus in the form of a fish that jumped into the driver’s hatch of the Ukrainian BMP-1 while crossing the river pic.twitter.com/DVqw532PQn

— Misfit4Ukraine (@Misfit4Ukr68491) June 7, 2023