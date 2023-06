VIDEO. Carnagiu în China: O explozie foarte puternică a făcut ravagii

O explozie cauzată de o scurgere de gaze la un restaurant specializat în preparate făcute la grătar, miercuri seară, în regiunea Ningxia din nord-vestul Chinei, a provocat moartea a 31 de persoane, potrivit agenţiei de presă de stat Xinhua, determinându-l pe preşedintele Xi Jinping să ordone controale de siguranţă mai stricte, relatează Reuters.

7 persoane sunt tratate pentru arsuri şi tăieturi provocate de cioburi de sticlă spartă.

Explozia din Yinchuan, capitala regiunii Ningxia, a fost cauzată de o scurgere la o butelie de gaz petrol lichefiat din restaurant, a relatat joi Xinhua.

Preşedintele Xi Jinping le-a transmis autorităţilor să facă tot posibilul pentru a salva răniţii şi a precizat că supravegherea siguranţei în industriile şi sectoarele cheie trebuie să fie consolidată, a relatat televiziunea de stat chineză.

Accidentele cauzate de exploziile de gaz şi produse chimice sunt destul de frecvente în China, în ciuda încercărilor de ani de zile de a îmbunătăţi siguranţa.

În 2015, o serie de explozii în oraşul portuar Tianjin din nordul ţării a ucis 173 de persoane.

BREAKING: 31 people are dead and 7 injured after an explosion at a restaurant in Ningxia, China. pic.twitter.com/laDUt5h07Y

— 11☆11 (@FREEDOMWWGIWGA) June 22, 2023