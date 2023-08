VIDEO. Ce este o lovitură „în doi timpi”, ca atacul cu rachete lansat de ruși împotriva orașului Pokrovsk din estul Ucrainei?

Ucraina afirmă că Rusia a atacat clădiri de locuințe din orașul Pokrovsk prin așa-zise lovituri „în doi timpi” (double-tap) care vizează maximizarea numărului de victime civile, relatează CNN și Hotnews.

Acest tip de atacuri presupun două lovituri separate, la intervale relativ scurte de timp între ele. Ideea este ca între primul atac și al doilea să treacă suficient timp pentru ca serviciile de urgență să ajungă la fața locului.

A doua lovitură este lansată apoi tocmai în timp ce paramedicii și pompierii încearcă să evacueze răniții, maximizând astfel atât numărul de victime în urma primului atac, cât și uciderea unor noi persoane.

Mai mult, acest tip de lovituri diminuează capacitatea serviciilor de urgență de a interveni în cazul unor noi atacuri, ceea ce duce din nou la un număr mai mare de morți.

Deși rușii au lansat atacul în doi timpi asupra orașului Pokvrovsk din estul Ucrainei cu rachete Iskander, astfel de lovituri pot fi efectuate și cu drone sau bombardiere.

Christof Heyns, fostul raportor special al ONU privind crimele extrajudiciare, a declarat în 2012 la Geneva că „dacă salvatorii civili sunt atacați intenționat, nu există niciun dubiu în ceea ce privește legea: acele lovituri sunt o crimă de război”.

Autoritățile ucrainene afirmă că cel puțin 7 persoane au fost ucise și alte 88 rănite după ce două rachete Iskander au lovit o clădire de apartamente din Pokrovsk. Dintre răniți 31 au fost polițiști și 7 angajați ai serviciilor de urgență, potrivit ultimului bilanț.

No, these aren’t WWII images. It’s Russian missiles in Pokrovsk, another frontline city that Russia aims to erase. pic.twitter.com/MYQRPj9LJy

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) August 7, 2023