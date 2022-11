VIDEO. Ce se întâmplă la Moscova în timp ce militarii lui Putin lansau noi atacuri cu rachete împotriva Ucrainei

O înregistrare video publicată de Kremlin arată că dictatorul rus Vladimir Putin avea o întâlnire la nivel înalt în capitala rusă în timp ce ocupanții ruși lansau un nou atac masiv asupra orașelor ucrainene, relatează Reuters.

Miercuri, Putin s-a întâlnit cu premierul armen Nikol Pașinian care și-a exprimat frustrarea în cadrul întrevederii că Organizația Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC), alianța militară cu 6 membri condusă de Rusia, nu a venit în ajutorul țării sale în timpul noilor atacuri ale Azerbaidjanului din luna septembrie.

While all of #Ukraine, including the capital, is under heavy missile fire, Putin and Pashinyan are smiling and shaking hands at the #CSTO summit. pic.twitter.com/NuzvkKwAXS

— NEXTA (@nexta_tv) November 23, 2022