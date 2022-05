VIDEO/ Cecenii lui Kadîrov se plimbă liber prin Severodonețk și declară că au „eliberat” orașul

Câțiva luptători ceceni, aliați ai forțelor ruse, s-au filmat într-o zonă din centrul orașului Severodonețk, asediat de armata rusă. Cucerirea localității din regiunea Lugansk din estul Ucrainei a devenit principalul obiectiv al rușilor din ultima săptămână.

În videoclipul publicat pe rețelele sociale, cinci luptători pot fi văzuți mergând pe străzi și vorbind cu locuitorii orașului. Luptătorii lui Kadîrov susțin că orașul a fost „eliberat”, scrie Sky News cu referire la Digi24.ro.

„Situația din Severodonețk – sectorul rezidențial este complet sub control. Ne deplasăm de-a lungul străzii principale, îndreptându-ne către zona industrială. În general, totul este sub control. Puteți aduce în liniște ajutor umanitar pentru civili”, spun cecenii.

People wanted videos from inside Severodonetsk. There you go pic.twitter.com/c4Chv3RhPV

— Levi (@Levi_godman) May 30, 2022