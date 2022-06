VIDEO/ Cel mai toxic propagandist al Kremlinului: „Comparativ cu Occidentul, Rusia este o țară foarte liberă”

Dmitri Kiseliov, supranumit „cel mai toxic propagandist al Kremlinului, a afirmat în ultima sa emisiune că Rusia este o țară „foarte liberă” în comparație cu statele occidentale.

„Comparativ cu Occidentul, Rusia este o țară foarte liberă. Există o competiție a opiniilor în țara noastră dar Europa regresează în această privință”, susține acesta.

„Noi am trecut deja prin asta, când, din cauza opiniilor lor, oamenii au fost sancționați sau chiar mai rău. În Occident s-a ajuns la asta”, mai spune propagandistul, înainte de a începe să vorbească despre „haosul” din Europa la emisiunea sa difuzată de canalul Rossyia-1.

O înregistrare video cu momentul a fost distribuită de jurnalistul Francis Scarr de la BBC, acesta notând că prezentatorul rus este „în formă”.

Russian state TV’s Dmitry Kiselyov is on form tonight

He claims Russia is much more free than the West

Just a reminder that publicly opposing the war in Russia has the potential to put you behind bars for 15 years pic.twitter.com/HZtEfsIxNA

— Francis Scarr (@francis_scarr) June 12, 2022