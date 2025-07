VIDEO | Conservatorul american Brian Brown, apropiat al lui Donald Trump Jr., reținut pe Aeroportul din Chișinău și expulzat din R. Moldova

Brian Brown, un cunoscut activist conservator american, președinte al Organizației Naționale pentru Căsătorie și al Congresului Mondial al Familiilor, a fost reținut și interogat pe Aeroportul Internațional Chișinău, duminică, la sosirea sa în Republica Moldova. Acesta urma să participe la conferința „Make Europe Great Again – MEGA 2025”, care va avea loc luni și marți în Chișinău.

Autoritățile de la Chișinău i-au refuzat accesul în țară, invocând o alertă activă în lista națională de supraveghere, care presupune o interdicție de intrare pe teritoriul Republicii Moldova.

Acesta a criticat decizia Chișinăului, considerând-o o încălcare a libertății de exprimare, mai ales în contextul în care Republica Moldova aspiră să adere la Uniunea Europeană. Brian Brown a publicat și documentul oficial primit de la autorități, în care se menționează că a fost „instituită o alertă în lista națională de supraveghere privind interdicția de intrare pe teritoriul Republicii Moldova”.

„Plec. Mi-au spus că trebuie să o fac, mi-a fost refuzată intrarea și aici este documentul. Spun că mă aflu pe o listă națională de supraveghere, deși am organizat un Congres Mondial al Familiilor aici nu demult. Voi reveni mai târziu cu o actualizare, dar acum merg să văd ce zbor pot lua, pentru că mi s-a refuzat accesul în Moldova. Moldova este o țară care vrea să adere la Uniunea Europeană și totuși unui conservator i se refuză intrarea. Pentru ce? Pentru că e conservator”, a conchis Brown.

Here is the paper that says, "an alert is instituted in the national watch list concerning the entry ban on the territory of the Republic of Moldova."

