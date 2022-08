VIDEO/ Cu voie sau fără de voie, rușii au ascultat cântece patriotice ucrainene: Muzica a răsunat în birouri, pe străzi și în magazine

De Ziua Independenței Ucrainei, care este sărbătorită pe 24 august, sute de camere de supraveghere cu difuzoare din Rusia, Crimeea și Donbas au fost sparte de hackeri, care au pus cântece patriotice ucrainene.

Astfel, în imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum oamenii sunt uimiți și încearcă să găsească sursa sunetului.

„Pentru a sărbători Ziua Independenței Ucrainei, zeci de camere IP cu difuzoare au fost sparte pentru a reda muzică patriotică în Rusia, precum și în Crimeea și Donbasul ocupat”, se arată în postările de pe rețelele sociale, transmite Ziare.com.

Today, to celebrate Ukraine’s Independence Day, dozens of IP cameras with speaker outputs have been hacked to play patriotic music in Russia as well as occupied Crimea and Donbas. pic.twitter.com/bWjLlpwi7o — Artoir (@ItsArtoir) August 24, 2022

Miercuri, Ziua Naţională a Ucrainei a fost marcată sub o mare tensiune, la şase luni de la lansarea războiului, în momentul în care SUA vor anunţa un nou ajutor militar de 3 miliarde de dolari, cel mai mare acordat vreodată Kievului, potrivit AFP cu referire la Ziare.com.

„Trebuie să fim conştienţi că mâine (miercuri), sunt posibile provocări respingătoare ale Rusiei şi atacuri brutale”, a avertizat marţi seară Volodimir Zelenski. „Şi, bineînţeles, vom răspunde oricărei manifestari a terorismului rus”, a adăugat preşedintele ucrainean, care avansase deja sâmbăta trecută că „Rusia ar putea încerca să facă ceva deosebit de dezgustător, deosebit de crud”.

„Astăzi sărbătorim ziua drapelului nostru şi se întâmplă într-un moment în care luptăm împotriva celei mai îngrozitoare ameninţări la adresa statului şi, în acelaşi timp, am atins cea mai mare unitate naţională. De aceea am îndurat. Pentru că am unit şi am unit lumea în jurul valorilor adevărate”, a declarat liderul de la Kiev.

La primele ore ale zilei de 24 august, explozii au fost auzite în mai multe oraşe, precum Harkov (nord-est), Zaporojie şi Dnipro (centru), potrivit autorităţilor locale.

