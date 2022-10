VIDEO. Cum arată Podul Crimeei după explozia de sâmbătă. Șinele sunt încă blocate, rușii folosesc feriboturi

Legătură feroviară de pe Podul Crimeei este puternic avariată după explozia care a avut loc sâmbătă și în urma căreia o secțiune a podului rutier s-a prăbușit în apă, iar un tren-cisternă a luat foc și a ars pe șine. În imaginile publicate pe rețelele sociale pot fi văzute resturile vagoanelor-cisternă, care au rămas pe calea ferată.

