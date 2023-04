VIDEO. Cum ironizează Ucraina scufundarea navei amiral „Moskva”, la un an după ce s-a dus la fund

Ucraina a ironizat vineri scufundarea crucișătorului „Mosvka”, fosta navă amiral a flotei ruse de la Marea Neagră, la împlinirea unui an de la acțiunea militară ce a dat o uriașă lovitură de prestigiu forțelor armate ruse, scrie Hotnews.

„În urmă cu un an crucișătorul rusesc ”Moskva” și-a completat ultima și cea mai de succes operațiune cu ajutorul marinei ucrainene. A trecut printr-o transformare de la cea mai mare conservă a Mării Negre la cea mai bună atracție pentru scafandri. Nu ne vom opri. rușii au 3 opțiuni: fugiți, predați armele sau faceți o baie în mare”, a transmis pe pagina sa de Twitter ministrul ucrainean al Apărării Oleksii Reznikov.

Oficialul de la Kiev a distribuit alături de mesaj și un clip video în care pot fi văzute lansarea a ceea ce par a fi rachete Neptun – cele care ar fi fost folosite pentru scufundarea Moskvei -, înregistrarea cu faimosul gest de frondă al grănicerilor ucraineni de pe Insula Șerpilor după ce echipajul navei amiral ruse i-a somat să se predea, o vizită făcută de Reznikov și alți oficiali ucraineni la Odesa și o ieșire la scufundări a acestora.

A year ago, the russian cruiser “moskva”, with the help of @UA_NAVY, completed its last and most successful operation. It underwent a transformation from the Black Sea’s largest tin can into its best diving attraction.

We’re not going to stop.russians have 3 options: flee,… pic.twitter.com/mNWVLUSQFJ

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 13, 2023