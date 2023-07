VIDEO. De râsul curcilor! Zaharova: Ucrainenii îl urăsc pe Putin pentru că îl doresc în secret ca președinte

Ucrainenii îl urăsc pe Vladimir Putin pentru că în secret își doresc să fie președintele lor, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, în cadrul unui interviu acordat televiziunii ruse, transmite Digi24.

„Ucrainenii îl urăsc și sunt agresivi față de Putin tocmai pentru că își doresc ca el să fie președintele lor”, a spus Zaharova. Un videoclip cu declarația acesteia a fost postat, vineri, pe pagina de Twitter de Anton Gerașcenko, un consilier al Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei.

Zakharova, spokesperson for Russian foreign affairs ministry: Ukrainians hate Putin because they secretly want him for president. pic.twitter.com/xaUD63NM77

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 28, 2023