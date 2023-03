VIDEO. Declarații bombă! Șeful SBU: Nu știm dacă Putin mai este în viață. La ultimele evenimente au folosit dubluri

Șeful serviciului de informații militare din Ucraina, Kirilo Budanov, a oferit un interviu pentru Hotnews și a declarat că nu știe dacă Vladimir Putin mai este în viață existând informații că la ultimele evenimente a folosit sosii.

”Nu are nicio influență asupra războiului (boala lui Putin n.r.). Mai ales că există și întrebarea dacă acel Putin pe care noi îl cunoaștem mai este în viață. Noi avem informații, confirmate, că la ultimele evenimente la care ar fi participat Putin, în realitate ar fi fost niște persoane care l-au înlocuit (n.r- dubluri)”, a declarat Budanov.

Astfel, în cursul anului trecut, Budanov a oferit o altă declarație extrem de puternică și a spus că Vladimir Putin este bolnav de cancer în fază terminală.

”În primul rând aș vrea să precizez că am declarat acest lucru încă din 2021. Atunci am fost întrebat de jurnaliști și am spus că (n.r.- lui Putin) i-au mai rămas doi-trei ani de trăit. Din acest motiv nu e nimic nou în această declarație”, a mai menționat șeful SBU.

Serviciile secrete din România, informații pentru Ucraina

Kirilo Budanov a explicat că SBU are o relație foarte bună cu serviciile secrete românești și primesc informații în special despre ceea ce se întâmplă la Marea Neagră.

”Vreau să spun că este vorba despre un schimb de informații, este un ajutor reciproc și, da, colaborăm cu toți partenerii noștri. Evident că nu pot să spun toate informațiile pe care le primim, dar din România primim mai multe informații utile inclusiv despre ceea ce întâmplă în bazinul Mării Negre”, a mai explicat Budanov.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!