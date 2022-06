VIDEO/ Despre trolii lui Plahotniuc. Harghel: Nu erau troli. Încurajam tinerii să comenteze

Bloggerul, Ion Harghel a răspuns la zvonurile precum că ar fi condus ferma de trolli ai lui Vlad Plahotniuc în perioada când PDM conducea Republica Moldova.

Astfel, în cadrul unei emnisiuni de la N4, Harghel a confirmat doar că a apelat la Lucian Despoiu, expertul cu care acum colaborează PAS-ul, transmite Știri.md.

„Cea mai mare fermă de troli o are PAS. Nici în România nu am văzut așa potențial. Am demonstrat și asta.

La PDM am fost vicepreședintele Tineretului Democrat și am gestionat paginile de Facebook. Legat de trolii, recent, în ultima campanie electorală. Igor Grosu a confirmat despre o companie din România, specializată în PR politic și iată domnul Lucian Despoiu a fost contractat înainte de ”Vremurile bune” și de Vlad Plahotniuc și acesta, ceea ce face pentru PAS, a făcut și pentru PDM.

Nu pot să spun că ceea ce făceam atunci era fermă de trolii, era un proiect prin care încurajam tinerii și toți simpatizanții să comenteze știrile care vizează PDM-ul. Eu când comentam nu mă ascundeam după alt nume”, a declarat Harghel.

Amintim că, procurorii anticorupție au descins cu percheziții acasă la fostul membru al Partidului Democrat, Ion Harghel. Este cunoscut ca fiind fost membru al Partidului Democrat din Moldova, deținând și funcția de vicepreședintele al Organizației de Tineret a PDM. La moment, este autorul proiectului critic la adresa regimului PAS – „Radar Politic”.