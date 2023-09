VIDEO. „Don-don” Kadîrov publică imagini cu el mergând prin ploaie pentru a infirma zvonurile despre sănătatea sa precară

Ramzan Kadîrov, aliat loial al lui Vladimir Putin, a publicat duminică un videoclip, despre care nu se știe când a fost înregistrat, în care cataloghează drept „minciuni” zvonurile care circulă cu privire la deteriorarea stării sale de sănătate, relatează AFP. Asta, după ce zilele trecute Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a spus că liderul cecenilor se află în stare critică, potrivit Hotnews.

Vineri, presa ucraineană care citează surse din cadrul diasporei cecene și confirmate pentru publicația „Obozrevatel” de serviciile secrete ucrainene a indicat că Ramzan Kadîrov, susținător al ofensivei ruse în Ucraina, se afla în comă, fiind „grav”. bolnav, însă informațiile nu au putut fi verificat dintr-o sursă independentă de către AFP.

Kadyrov posted a video of himself after rumors stated that he was in a bad condition.

“I strongly advise everyone who cannot distinguish truth from lies on the internet to take a walk in the fresh air and put their thoughts in order. The rain is perfectly invigorating,” he said. pic.twitter.com/Gq2HfyTBLQ

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 17, 2023