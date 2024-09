VIDEO Două avioane au intrat în coliziune pe un aeroport din SUA

Two Delta Airlines aircraft were involved in a collision on the taxiway at Hartsfield-Jackson International Airport in Atlanta, Georgia.

Un avion Airbus, care ar fi urmat să plece spre Tokyo a lovit un avion mai mic de tip bombardier.

Pasagerii, deși au tras o sperietură zdravănă, nu au pățit nimic, dar susțin că au că au auzit zgomote puternice.

Nimeni nu a fost rănit, însă au existat daune materiale. Avionul Airbus are aripa avariată, în timp ce avionul de tip Bombardier are coada ruptă.

În prezent, autoritățile din domeniul aviatic anchetează acest incident pentru a vedea cum s-a putut produce coliziunea.

Few close-ups of the fallen vertical stabilizer and passengers deplaning the Delta Connect CRJ-900LR plane (N302PQ) after the collision event at Hartsfield-Jackson International Airport in Atlanta, Georgia.

???? Courtesy: Angelina Salcedo @AngelinaOnTV / @11AliveNews#aircraft https://t.co/yXGcLS6ncV pic.twitter.com/dvVTsf7QFs

— FL360aero (@fl360aero) September 10, 2024