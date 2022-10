VIDEO emoționant: Cum sunt primiți acasă soldații ucraineni căzuți pe front

O înregistrare video emoționantă a surprins cum sunt primiți acasă soldații ucraineni căzuți pe front. În imagini video se poate observa cum toți oamenii aflați pe marginea șoselei coboară din mașini pentru a aduce un ultim omagiu unui soldat ucis în luptă.

Filmarea distribuită de armata ucraineană pe pagina sa de Twitter arată cum rând pe rând, toți șoferii și pasagerii aflați în mașini ies din ele, unii dintre ei punându-se în genunchi și aplecându-și capul când dricul se apropie.

Deși administratorii paginii nu oferă context pentru înregistrare, ca de exemplu locul unde ea a fost filmată, mai mulți ucraineni explică în comentarii că dricurile care transportă acasă trupurile soldaților căzuți în luptă sunt marcate cu mesajul „Pe scut” pentru a fi recunoscute de oameni, transmite Hotnews.

The fallen hero is arriving home, everyone on the road is kneeling to honour him. We don’t call them cargo200, the car is marked “on a shield”.

Culoarea frunzelor din copacii aflați la marginea șoselei sugerează însă că filmarea a fost realizată recent.

Anton Gherașcenko, unul dintre consilierii ministrului ucrainean de externe Denis Monastîrski, a explicat într-o postare făcută pe pagina sa de Twitter luna trecută că în cadrul Gărzii Naționale a Ucrainei există o unitate specială numită „Pe scut” ai cărei membri caută trupurile neînsuflețite ale militarilor căzuți pe front.

„Ei muncesc în fiecare zi în teritoriile eliberate și în apropierea frontului, punându-se în pericol pentru a-i aduce acasă pe Apărătorii noștri”, nota el pe 19 septembrie.

There is a special group within the Ukrainian Army called „On the shield”. They search for and evacuate bodies of our fallen Heroes.

Every day they work on liberated territories and near frontlines, putting themselves in danger to bring our Defenders home.

📷: National Guards pic.twitter.com/X2igDbDYUr

