VIDEO/ „Escaladare? Pe bune?” Podoliak: Rușii folosesc deja cele mai puternice arme non-nucleare în Ucraina

Mihailo Podoliak, consilierul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a publicat pe contul său de Twitter un video care arată folosirea de către ruși a armelor termobarice. „Unii parteneri evită să dea armele necesare din cauza fricii de escaladare. Pe bune?”, scrie Podoliak.

This is 🇷🇺 Solntsepek flamethrower system. Some partners avoid giving the necessary weapons because of fear of the escalation. Escalation, really? RF already uses the heaviest non-nuclear weapons against 🇺🇦, burning people alive. Maybe it’s time to respond and give us MLRS? pic.twitter.com/6M1NFRw6xQ

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 27, 2022