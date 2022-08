VIDEO/ Exerciții militare masive în strâmtoarea Taiwan. China a lansat rachete balistice iar Taiwanul a activat sistemele de apărare ca răspuns

Joi, 4 august, China a lansat exerciții militare fără precedent în șase zone care înconjoară Taiwan, la o zi după vizita președintei Camerei Reprezentanților a SUA, Nancy Pelosi, la Taipei. China a lansat mai multe rachete balistice Dongfeng în apele din jurul coastelor de nord-est și sud-vest ale Taiwanului iar ministerul Apărării din Taiwan a declarat că a activat sistemele de apărare ca răspuns.

Ministerul Apărării din Taiwan a declarat joi că armata chineză a lansat în total 11 rachete balistice Dongfeng în apele din apropierea coastelor de nord, de sud și de est ale Taiwanului, potrivit Reuters.

La începutul zilei, armata chineză a lansat rachete din apropierea insulelor Matsu din Taiwan.

Ministerul de Externe din Taiwan a acuzat China că „imită” Coreea de Nord trăgând cu rachete în apele din apropierea insulei.

Ministerul precizează, într-o declarație de presă, că China a amenințat securitatea Taiwanului și a cerut țărilor să susțină insula democratică și să apere în comun libertatea și democrația.

ACTUALIZARE 12:00 Aeroportul Internațional Taoyuan din Taiwan a anunțat că mai mult de 50 de zboruri internaționale au fost anulate joi din cauza exercițiilor cu muniție de război ale Chinei, potrivit BBC.

Au fost anulate 26 de zboruri cu sosire către Taiwan și 25 de zboruri cu plecare de pe aeroportul Taoyuan.

De asemenea, Korean Air a anulat zborurile din Incheon către Taiwan vineri și sâmbătă, în timp ce Asiana Airlines și-a anulat zborul direct către Taiwan vineri și va monitoriza situația, a informat joi presa sud-coreeană.

Deşi vizita sa în teritoriul revendicat de China a durat mai puţin de 24 de ore, Nancy Pelosi – cel mai înalt demnitar american ales care s-a deplasat la Taipei în ultimii 25 de ani, a declanşat furia Beijingului. Pelosi a dat asigurări că SUA nu vor abandona insula Taiwan, care este condusă de un regim democratic şi care trăieşte sub ameninţarea constantă a unei invazii din partea armatei chineze.

Armata chineză a lansat rachete balistice către strâmtoarea Taiwan. Două dintre zonele exerciţiilor chineze se află la doar 9 mile nautice (16,7 kilometri) de porturile taiwaneze Keelung şi Kaohsiung.

WATCH: PLA Eastern Theater Command Rocket Force launched conventional missiles to designated waters in the east of the island of Taiwan on Thu pic.twitter.com/WpFURLeN8X

De asemenea, China a făcut multiple incursiuni scurte pe linia mediană care desparte strâmtoarea Taiwan începând de miercuri seara și continuând până joi dimineață, a declarat pentru Reuters o sursă din Taiwan.

🇨🇳🇹🇼Chinese helicopters near Taiwan strait ahead of military drill: Helicopters are seen flying over the sea in China’s Pingtan, facing the Taiwan strait, ahead of Beijing’s largest-ever military exercises encircling Taiwan due to kick off Thursday after a visit to the island by pic.twitter.com/mg4qChX3QZ

