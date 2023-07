VIDEO. Explozie raportată în Taganrog, oraș-port rusesc la Marea Neagră, aproape de granița cu Ucraina

Presa de stat rusă relatează că o explozie a fost raportată în orașul rus Taganrog, în apropiere de granița cu Ucraina, potrivit Sky News.

Cu o populație de aproximativ 250.000 de locuitori, Taganrog este un oraș-port la Marea Neagră, la aproximativ 50 de kilometri de Rostov pe Don, unul dintre cele mai mari orașe din Rusia.

Kyiv Post a distribuit aceste imagini care, potrivit publicației ucrainene, arată explozia din centrul orașului.

⚡️Explosion reported in the center of #Taganrog, Russia. pic.twitter.com/7fpLb277nY

— KyivPost (@KyivPost) July 28, 2023