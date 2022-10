VIDEO. Fost diplomat rus: Putin ar sacrifica 20 de milioane de ruși pentru a măcelări toți ucrainenii

La doar o lună după ce Putin a convocat zeci de mii de cetăţeni să înfrunte moartea pentru el pe câmpul de luptă, cel puţin 41 de soldaţi proaspăt mobilizaţi au fost deja ucişi, potrivit unui bilanţ realizat de Mediazona şi BBC.

„Vladimir Putin ar sacrifica 20 de milioane de soldați pentru a câștiga conflictul cu Ucraina”, susține Boris Bondarev, fost diplomat rus.

„El ar putea sacrifica 10 sau 20 de milioane de ruși doar pentru a câștiga acest război, doar pentru a măcelări toți ucrainenii, pentru că este o chestiune de principiu. Este o chestiune de supraviețuire politică pentru el. Trebuie să înțelegeți că, dacă va pierde războiul, va fi sfârșitul pentru el”, a declarat Bondarev.

‘It is a very dangerous development.’

Former Russian diplomat Boris Bondarev tells Sky’s @BethRigby he believes Putin has plans to „somehow employ” nuclear weapons in the war against Ukraine.

Latest: https://t.co/Av2TSbA1gI

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/eqegzaIWYk

— Sky News (@SkyNews) October 22, 2022