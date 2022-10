VIDEO. Fuga-i rușinoasă, dar sănătoasă. Un bărbat care a ieșit după pâine, fugărit de poliția rusă

Mobilizările din Rusia au ajuns la etapa în care niciun bărbat nu mai e în siguranță pe stradă. Oricine se se întâlnește cu ofițerii responsabili cu înrolarea în armată e în pericol să se trezească pe frontul din Ucraina în câteva zile, relatează „The Washington Post” și Digi24.

Filmări care au ajuns virale pe rețelele sociale arată o situație care frizează absurdul. La Sankt Petersburg, de pildă, un bărbat care ieșise după pâine – așa pare în imagini – e alergat la propriu minute bune, printre tufișuri și mașini parcate. Și nu scapă. În alte orașe, bărbații care nu putut să fugă la timp, se ascund prin poduri și pivnițe.

🤷‍♀️Meanwhile, in St. Petersburg (Russia), military commissars are playing Pac-Man, trying to catch up another Russian and mobilize him. pic.twitter.com/wV3legbFUR

— Toronto Television / Телебачення Торонто (@tvtoront) October 16, 2022