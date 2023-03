VIDEO. Igor Ghirkin: Când un presupus Putin este în mulțime este de fapt o dublură. Doar Putin care stătea singur în biserică de Crăciun este real

Igor Ghirkin, fostul comandant al separatiștilor din Donbas, unul din criticii comandamentului militar de la Moscova pentru cum conduce războiul, spune că singurele momente în care Vladimir Putin este cel real, și nu o dublură, sunt acelea în care președintele Rusiei apare singur sau la un capăt al mesei, la distanță de invitații săi, scrie Hotnews.

„Adevăratul Vladimir Vladimirovici era de Crăciun, stând singur în Biserica Kremlinului. Singur!

Preoților probabil le era teamă să se apropie de el. Probabil era un lunetist care a avertizat că va trage dacă aceștia se vor apropia mai mult de 20 de metri.

Acesta este adevăratul Vladimir Vladimirovici, care, atunci când primește miniștri, stă singur într-o parte a mesei și se uită la ei cu binoclul.

– „Unde sunt?”

Acesta este adevăratul. Dar acela care decorează, îmbărțișează pe toată lumea, sunt alții

Iar cel care ține discursuri…, când văd un presupus Putin în mulțime, văd imediat o sosie. Și nimeni nu știe ce spune acesată dublură. Probabil vorbește prostii”, a declarat Ghrikin.

With all recent Putin’s appearances in public, here’s a reminder from Girkin on how to distinguish real Putin from his double. pic.twitter.com/pj4KBSZgiK

— Dmitri (@wartranslated) March 19, 2023