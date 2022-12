VIDEO. Igor Ghirkin, fostul comandant al separatiștilor pro-ruși din Donbas îți schimbă poziția și îl atacă pe Putin: „Voi fi spânzurat dacă pierdem războiul”

Igor Ghirkin, fostul comandant al separatiștilor pro-ruși din Donbas și în prezent unul dintre cei mai cunoscuți bloggeri militari ruși, afirmă că va fi spânzurat la Kiev dacă Rusia pierde războiul din Ucraina.

„Mulți spun în presă: Strelkov (n.r. ”Trăgătorul”, porecla lui Ghirkin) este acum mai periculos pentru regimul aflat la guvernare decât Navalnîi, Sobol și Iașin la un loc”, susține prezentatorul emisiunii cu referire la unii dintre cei mai cunoscuți disidenți ruși, scrie Hotnews.

Lyubov Sobol, o apropiată a lui Navalnîi a fugit din Rusia anul trecut după ce a fost condamnată la un an și jumătate de „libertate condiționată”, în timp ce politicianul de opoziție Ilia Iașin, un critic proeminent al Kremlinului, a fost condamnat mai devreme în cursul lunii decembrie la 8 ani și jumătate de închisoare pentru discreditarea armatei ruse.

„Eu spun ceea ce consider că este important și corect de spus. Pur și simplu le spun oamenilor că vom avea probleme de durată dacă autoritățile vor continua să acționeze în aceeași manieră ca până acum, autoritatea se va distruge singură și întreaga țară odată cu ea”, răspunde Ghirkin.

„Din păcate noi, rușii de rând, trebuie să ne pregătim pentru ce se poate întâmpla în lunile următoare sau următorii ani, în cel mai fericit caz. Dar eu n-am niciun drept să rămân tăcut întrucât camarazii mei continuă să lupte și moară pe front”, continuă el cu falsă modestie.

Girkin says the defeat of Russia will see him being hanged in Kyiv, meanwhile the Russian authorities are leading the country into a catastrophe. pic.twitter.com/W81qlWSgUD

— Dmitri (@wartranslated) December 18, 2022