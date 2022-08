VIDEO/ Imagini foarte ciudate de la priveghiul Dariei Dughina. „Sicriu deschis pentru cineva aruncat în aer și ars într-o mașină?”

În dimineața de marți, 23 august, televiziunile ruse de stat difuzează imagini de la priveghiul Dariei Dughina, tânăra a murit după ce mașina în care se afla a explodat la marginea Moscovei pe data de 20 august.

Francis Scarr, un jurnalist britanic de la BBC specializat în monitorizarea mass-media rusești, remarcă pe canalul său de Twitter că lângă părinții Dariei Dughina stă doar oligarhul rus Constantin Malofeev, unul dintre cei mai fanatici susținători ai lui Putin. Miliardatul protejat de Kremlin s-a aflat în prima linie a sancțiunilor occidentale de la începutul războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

Sitting beside Darya Dugina’s parents at today’s funeral is Orthodox tycoon Konstantin Malofeyev pic.twitter.com/9vIshI9Zd8

— Francis Scarr (@francis_scarr) August 23, 2022