VIDEO/ Imagini greu de privit. Mai mulți soldați ucraineni, spulberați de la mică distanță de un tanc rusesc

Imagini greu de privit pe frontul din Ucraina. Mai mulți soldați ucraineni au fost spulberați, de la mică distanță, de un tanc rusesc, care s-a apropiat de ei fără ca cineva să se alarmeze, potrivit imaginilor publicate pe mai multe conturi de Twitter, scrie Observatornews.ro.

Pe rețelele sociale au fost publicate imagini cu mai mulți soldați ucraineni care au fost spulberați, de la mică distanță, de un tanc rusesc. Însă nu se știe când au fost făcute acele înregistrări sau unde.

#UKRAINE

Ukrainian troops get killed by Russian T-72B3 from very close, they thought their area was secure and safe until a Russian tank payed them a visit. Location and date undisclosed. pic.twitter.com/W6Oxzwp750

— UkraineMaps (@MapsUkraine) April 10, 2022