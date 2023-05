VIDEO. Înregistrări scurse în presă scot la iveală corupția șocantă a statului în R. Moldova ”guvernată” de SUA

The Grayzone a obținut înregistrări video ale unor personalități bine conectate din cadrul comunității politice și de afaceri din Moldova care mărturisesc în mod deschis despre gradul de corupție din cadrul guvernului și economiei țării, descriind în același timp scheme de îmbogățire a investitorilor occidentali în schimbul unei taxe corespunzătoare.

Invazia Ucrainei a plasat micuța țară Moldova la periferia imediată a unui conflict cu semnificație globală. Învecinându-se cu Ucraina, având sute de mii de cetățeni de etnie rusă și găzduind regiunea separatistă Transnistria, guvernul moldovean, care se încăpățânează să fie pro-occidental, a fost zguduit de criză după criză de când Rusia a invadat Ucraina la 24 februarie 2022.

Președinta Maia Sandu, din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), a rămas neclintită, în timp ce murmurele despre o invazie ucraineană iminentă, comploturile rusești de destabilizare a țării și vaste proteste antiguvernamentale au reverberat aproape lunar. Cheia rezistenței sale a fost sprijinul necondiționat al oficialilor occidentali.

Sponsorizarea statelor NATO a persistat în ciuda corupției la scară industrială la cele mai înalte niveluri de guvernare. Într-adevăr, după cum vom vedea, corupția străină în Moldova este facilitată și perpetuată în mod activ cu sprijinul Bruxelles-ului și Washington-ului și continuă cu toată știința, acordul și chiar cu asistența lor.

The Grayzone a obținut în exclusivitate înregistrări video cu numeroase figuri bine conectate din cadrul comunității politice și de afaceri de la Chișinău care mărturisesc deschis – și cu bucurie – despre malversațiuni de rang înalt în cadrul guvernului și economiei țării, descriind în același timp diverse scheme de îmbogățire a investitorilor occidentali în schimbul unei taxe corespunzătoare. Aceasta este cea mai dură descriere a modului în care funcționează corupția în Moldova, subliniind în mod grav natura sa endemică și instituționalizată.

În înregistrări, farsori care se dau drept oameni de afaceri bogați din SUA îl contactează pe politicianul și avocatul moldovean Stanislav Pavlovschi, cerându-i asistență pentru a obține un profit uriaș pentru o investiție de 50 de milioane de dolari la Chișinău. Glumeții sunt cetățeni privați care au abordat The Grayzone cu înregistrările bombă și au cerut să rămână anonimi.

Foarte repede, Pavlovschi – fost judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și autointitulat apărător al drepturilor omului – le-a spus că un ”avocat bun” și contracte etanșe nu le-ar fi de niciun folos acolo, deoarece ”nivelul de corupție este foarte ridicat”. El a continuat prin a remarca faptul că țara este, de fapt, o colonie a Bruxelles-ului și a Washington-ului:

”Moldova este acum guvernată de ambasadorul SUA… Practic, el guvernează Moldova la această etapă. Aveți sute de consultanți pentru UE… care lucrează pentru fiecare minister de aici, din Moldova. Așadar, este sub un control foarte, foarte strict din partea UE”.

Când a fost întrebat cum ar putea funcționa această stare de lucruri, având în vedere nivelurile ridicate de corupție, Pavlovschi a replicat că funcționează ”perfect”, ”absolut”, ”strălucit” – ”Atoată lumea iubește banii”.

Un investitor bine conectat promite ”acces direct” la guvern

Păcălicii au fost prezentați în mod corespunzător unui număr de personalități locale influente care îi puteau ajuta să se îmbogățească rapid. Printre acestea se număra Oleg Ciubuc, consilier al lui Vladimir Bolea, șeful Comisiei pentru agricultură și alimentație din Parlamentul moldovean. Acesta a declarat în discuțiile scurse că este, de asemenea, un ”antreprenor” a cărui ”direcție principală” era conectarea ”investitorilor cu dezvoltatorii de proiecte”.

Dincolo de ”prietenul său de școală” Bolea, care scrie personal legile și reglementările care acoperă politica agricolă și alimentară a țării, Ciubuc a dezvăluit că fratele său Alexandru conduce firma de stat de telecomunicații Moldtelecom. De asemenea, el este membru al PAS, pe care l-a descris ca fiind ”o mare familie”, conectată ”direct” la ”guvern, parlament și președinte”. În practică, acest lucru creează o dinamică nu foarte diferită de cea a cartelurilor mafiote tradiționale:

”Toți colegii mei îmi spun: ”Ești un conector perfect, pentru a găsi un punct A punct B și a te conecta pentru a face bani”… suntem cu toții conectați unii cu alții. Orice întrebare pe care o ai, mă duc la cea mai înaltă persoană din țară responsabilă de acel domeniu… Acesta este lucrul frumos, când ai majoritatea în parlament, totul este făcut de această majoritate… Toată puterea din țară este controlată de această majoritate, care este ”familia”.

Ciubuc a susținut că abilitățile sale de a face afaceri au fost atât de mari încât a fost recomandat pentru postul de șef al investițiilor de stat din Moldova de către contactele sale, doar că Sandu a respins personal propunerea. Ea ar fi motivat că el ar trebui să lucreze la ”fonduri de investiții de milioane de euro” în sfera privată, care erau ”proiecte mult mai interesante decât o mică agenție din cadrul guvernului”.

”Pentru mine acum este [sic] foarte ușor să invit investitori în țara mea, pentru că pot garanta 100% întregul sprijin politic și de securitate”, s-a lăudat Ciubuc. ”Bineînțeles, fiind în acea structură, avem acces la toate informațiile, la toate detaliile din țară. Și ai nevoie de cinci minute pentru a găsi tot ce ai nevoie”.

Problema protecției la nivel de stat pentru investitorii străini din Chișinău a fost ridicată în mod similar de către profesionista în domeniul investițiilor Olga Melniciuc, care a lucrat anterior în calitate de consultant la Consiliul Economic de Stat din Moldova. Ea a recunoscut că mulți străini au fost descurajați să finanțeze proiecte în țară din cauza lipsei de ”predictibilitate” – dacă condițiile favorabile asigurate sub un guvern se vor aplica în continuare dacă va fi ales un alt guvern.

Melniciuc a spus că ”predictibilitatea și o anumită asigurare a stabilității” unei investiții ar putea fi garantate prin negocieri directe cu miniștrii guvernului, chiar dacă prin intermediul unor ”comunicări neoficiale”. Investitorii trebuiau pur și simplu ”să se asigure că persoana principală din guvern știe ce face” și că au sprijin oficial pentru eforturile lor, chiar dacă numai în spatele ușilor închise. Ea a descris un proces oficial de ”verificare” a investițiilor care nu era nimic de genul acesta și nu implica verificări scrupuloase ale antecedentelor sau o diligență corespunzătoare.

Melniciuc i-a asigurat pe glumeți că forumuri bine stabilite în Moldova, cum ar fi Camera de Comerț Americană, Asociația Investitorilor Străini și Asociația Europeană de Afaceri, ”susțin deja foarte activ drepturile membrilor lor” și ”au acces direct la prim-ministru”.

”Avem un guvern pro-european susținut de UE [și] de guvernul SUA. Deci există mult din acest sprijin pro-occidental”, a declarat Melniciuc. ”Și avem toate documentele necesare și acordurile de asociere semnate. Suntem candidați [la UE și NATO]… Deci toate acestea sunt foarte bune. Creează un teren de joacă bun pentru investitori”.

Melniciuc a considerat că este ”cel mai bun moment pentru a investi”, deoarece impactul războiului din Ucraina asupra Republicii Moldova, care include o inflație de 30%, a creat ”incertitudini” pe piață.

Un magnat al presei din Moldova ”manevrează” relațiile cu premierul

Personalul din rândurile ONG-urilor finanțate de SUA care operează în țară era, de asemenea, dornic să ajute investitorii străini să se îmbogățească prin intermediul unor scheme dubioase. Printre aceștia se număra organizația de formare în domeniul educației Pro Dictactica, care are ca parteneri, printre alții, Fundațiile pentru o Societate Deschisă ale lui George Soros, UE, Ministerul lituanian al Afacerilor Externe și Ambasada SUA în Moldova.

Acesta le-a prezentat farsorilor o figură cheie din Pro Dictactica, Oxana Draguta, care se bucura de acces direct la Maia Sandu. Cei doi au lucrat împreună în perioada în care Sandu a fost ministru al Educației 2012 – 2015, iar Draguta a fost angajată în ministerul ei ”responsabilă de coordonarea asistenței străine în domeniul educației”. După ce a fost aleasă președinte, Sandu ”și-a adus echipa pentru guvern”, ceea ce înseamnă că Draguta avea o varietate de contacte de exploatat.

Una dintre metodele propuse lui Draguța pentru a o convinge pe Sandu și pe asociații ei a fost prin simpla mituire a administrației sale, prin intermediul canalizării de bani către ”entități private”, care ar fi transmis aceste fonduri către PAS. Cuferele partidului ar putea fi umplute ilicit fără să apară ca o donație străină directă, oferindu-le farsorilor beneficii comerciale uluitoare. Draguta a fost de acord, menționând că propria ei implicare în facilitarea unui astfel de aranjament ar putea fi, de asemenea, ascunsă în mod convenabil:

”Pot să dau de ei [sic] și să le cer… Sunt de fapt peste drum… De fapt, eu sunt… acest fel de… membru al acestui partid, dar nu sunt un membru activ al acestuia”.

Comentarii la fel de nepăsătoare au fost făcute de Cătălin Giosan, un oligarh moldovean care în 1999 a fondat PRO TV, una dintre primele și acum cele mai mari rețele private de televiziune din țară.

Giosan a lăsat să se înțeleagă că ar putea servi drept ”partener” de relații publice al oamenilor de afaceri falși. Precizând cu căldură că nu era ”cineva care are experiență în logistică sau în construcții sau orice altceva, ci cineva care să vă ghideze în acest mediu politic”, el a promis că îi va ajuta să intre în legătură ”cu politicienii locali și factorii de decizie” și că se va ”ocupa” de aceste relații în numele lor.

”Fac asta [sic] de 23 de ani. Noi… avem principalele emisiuni de știri din Moldova urbană. Asta înseamnă că am văzut generații de politicieni venind și plecând”, s-a lăudat Giosan. ”Nu se pune problema dacă putem stabili o legătură cu ei. Am întâlnit oamenii cheie care cred că ar trebui și pot fi implicați în acest proiect… Unul este principalul factor de decizie în administrație. Deci vorbesc despre oamenii de care aveți nevoie”.

El a promis că, odată ce discuția lor se va încheia, se va ”gândi” la ”cum poate fi structurat un astfel de sprijin… în cel mai eficient mod” și se va întâlni cu părțile interesate locale, ”pentru a elabora un plan, o soluție”. El le-a cerut farsorilor să pregătească un ”brief” pentru ”partenerii” săi. La rândul său, el urma să se întâlnească cu farsorii la cină, pentru a discuta ”situația politică, economică, socială, situația de criză, războiul”.

”Apoi”, a promis Giosan, ”o să vă fac o prezentare despre procesele de luare a deciziilor, de luare a deciziilor politice în Republica Moldova, ca să înțelegeți cum stă treaba asta unde stă puterea și cum se iau deciziile”.

Într-adevăr, ”nu se pune problema” dacă Giosan ar putea pune în legătură finanțiști străini bogați cu un decident guvernamental de rang înalt. Premierul moldovean, Dorin Recean, care a preluat funcția în februarie și care este agresiv pro-UE și pro-american, este extrem de bogat după standardele locale. Declarațiile oficiale de avere arată că acesta deține mai multe proprietăți, inclusiv o vilă somptuoasă din România, și că el și soția sa obțin sume uriașe din diversele lor interese de afaceri.

De exemplu, Reacean este fondatorul a trei companii locale extrem de profitabile, inclusiv US Food Network, care gestionează puncte de vânzare ale KFC în Moldova. În fiecare caz, Giosan este, de asemenea, acționar.

O astfel de relație intimă îi oferă o linie directă și extrem de influentă către inima guvernului, oferind în același timp unele indicii despre ”cum se iau deciziile” în țară.

Moldova își bate joc de eforturile anticorupție ale USAID

Înregistrările obținute de The Grayzone sunt cu atât mai șocante cu cât Republica Moldova este înscrisă în programul Countering Kremlin Malign Influence (CMKI) al Agenției SUA pentru Ajutor și Dezvoltare Internațională (USAID). Sub auspiciile USAID, o secvență tradițională a serviciilor secrete americane, țările care au făcut parte din Uniunea Sovietică și din Pactul de la Varșovia primesc fonduri vaste și sprijin practic pentru a se apăra, se presupune, de ingerințele rusești. Combaterea corupției este unul dintre principalele obiective ale inițiativei.

Aceasta include sponsorizarea ”liderilor reformatori și a vocilor societății civile”. Maia Sandu se întâmplă să fie unul dintre acești ”lideri reformatori”, motiv pentru care victoria sa surprinzătoare a fost salutată în Occident ca un moment de răscruce în lupta împotriva corupției din Moldova. De atunci, ea a promovat în mod regulat amendamente legislative și inițiative de profil înalt pentru a aborda această problemă, însă criticii acuză că acestea nu au dus la nimic, ci doar la înlocuirea unui set de funcționari corupți cu altul.

Cu toate acestea, din declarațiile oficialilor americani nu s-ar putea ști acest lucru. În decembrie 2022, șefa USAID și guru al intervenționismului umanitar, Samantha Power, s-a întâlnit personal cu Sandu pentru a ”discuta despre sprijinul SUA pentru poporul Moldovei” și despre ”agenda anticorupție și de reformă democratică” a președintelui. Un comunicat de presă însoțitor a menționat că SUA a oferit Chișinăului 320 de milioane de dolari în ultimele nouă luni, ”pentru a aborda impactul economic, energetic, de securitate și umanitar al războiului Rusiei împotriva Ucrainei”.

Always wonderful to see the President of Moldova, @sandumaiamd. The Moldovan people have shown tremendous generosity & resilience in the face of Putin’s war on neighboring Ukraine—the U.S. will continue to provide support to help them cope with spiking energy prices this winter. pic.twitter.com/AWD5NzVT3a

— Samantha Power (@PowerUSAID) December 5, 2022