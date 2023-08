VIDEO. Inundaţie spectaculoasă la cea mai cunoscută staţie de metrou din New York

Cea mai cunoscută şi mai aglomerată staţie de metrou din New York, Times Square, a fost afectată marţi de o inundaţie spectaculoasă provocată de spargerea unei conducte din această metropolă cu infrastructură învechită, transmite AFP.

Autoritatea Metropolitană de Transport (MTA) a dat publicităţii marţi înregistrări video şi fotografii în care poate fi văzută perdeaua de apă care a curs în cascadă marţi dimineaţă din tavanele staţiei Times Sq – 42 St din centrul Manhattanului.

În fotografiile şi înregistrările video distribuite presei se poate vedea cum nivelul apei se ridică foarte repede pe şinele subterane ale mai multor linii de metrou.

MTA New York City Transit, care operează una dintre cele mai vechi şi mai aglomerate reţele de metrou din lume – care funcţionează 365 de zile pe an, 24 de ore pe zi – a declarat pe site-ul său că o conductă de dimensiuni mari situată sub şosea s-a spart în zona 7th Avenue şi 40th Street din Manhattan.

Traficul a fost întrerupt în zonă, la fel ca şi alimentarea cu apă, cât timp sute de muncitori şi ingineri MTA au pompat apa şi au făcut curăţenie.

Totul a revenit la normal până la prânz.

Potrivit The New York Times, conducta ar fi avut o vechime de 120 de ani.

Metroul din New York, a cărui primă exploatare datează din 1868, iar punerea sa în funcţiune a fost realizată în 1904, este unul dintre cele mai tentaculare din lume, însă infrastructura sa este adesea în stare proastă în această metropolă cu peste 8,5 milioane de locuitori, notează AFP.

Unul dintre cele mai aglomerate locuri din New York, Times Square, cu panourile sale publicitare luminoase, este vizitat anual de milioane de turişti.

Massive flood hits iconic Times Square metro station in New York City due to burst pipe, causing major disruption. 👀 pic.twitter.com/1zYTOdBj08 — HumanDilemma (@HumanDilemma_) August 30, 2023

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!