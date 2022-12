VIDEO. Jean-Claude Van Damme renunță la prietenia cu Putin și trece de partea Ucrainei: „Slavă Ucrainei”

Renumitul actor belgian Jean-Claude Van Damme a vizitat Ucraina și s-a filmat alături de militari ucraineni, transmițând tradiționala urare „Slavă Ucrainei!”, relatează Meduza.

Înregistrarea a apărut pe rețeaua de socializare TikTok noaptea trecută, actorul fiind înconjurat de militari ucraineni și strigând de două ori „Slavă Ucrainei!”. „Glorie eroilor!”, îi răspund militarii ucraineni.

Deocamdată, nu este clar unde și în ce circumstanțe a fost filmat videoclipul, dar, a fost redistribuit miercuri după-amiaza de ministerul ucrainean al Apărării pe pagina sa de Twitter.

It is no coincidence that Jean-Claude Van Damme @JCVD shouts „Slava Ukraini!” [Glory to Ukraine] twice.

He, like no one else, knows what double impact is. pic.twitter.com/CDPieu2MR5

— Defense of Ukraine (@DefenceU) December 14, 2022