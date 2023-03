VIDEO. Kadîrov îi promite lui Putin că cecenii din Ucraina va ajuta Moscova ”să lupte până la un final victorios”

Cecenul Ramzan Kadîrov a reiterat că luptătorii ceceni din Ucraina vor ajuta Moscova „să lupte până la un final victorios”, relatează CNN.

Astfel, în timpul unei vizite la Kremlin, luni, 13 martie, Kadîrov i-a raportat lui Putin că „noi, în republică (Cecenia), ne descurcăm foarte bine, datorită dumneavoastră”.

„Luptătorii din Republica Cecenă servesc cu succes în zona de operațiuni militare speciale, îndeplinim toate ordinele dumneavoastră și urmărim să acționăm până la un final victorios. Locuitorii din regiune susțin pe deplin operațiunea militară specială și o consideră necesară pentru a-și atinge scopurile și obiectivele”, i-a spus Kadîrov dictatorului rus Putin.

