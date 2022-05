VIDEO/ Kadîrov: Operațiunea militară specială decurge conform planului. Ucraina va fi eliberată de ”sataniști”

Ramzan Kadîrov, liderul Ceceniei, admiratorul lui Putin, a admis miercuri ”erori” comise în faza iniţială a campaniei militare ruse în Ucraina, însă a susținut că acestea au fost remediate și operațiunea militară specială decurge conform planului, iar Ucraina va fi eliberată de ”sataniști”.

„La început au fost erori, unele deficienţe, dar în prezent totul merge 100% conform planului şi vom elibera Ucraina”, a declarat Kadîrov într-o intervenţie la forumul ”Noile orizonturi”, organizat de societatea rusă ”Znanie” (”Cunoaştere”).

Ramzan #Kadyrov states that everything is going according to the plan and that #Ukraine will be liberated from „shaitans” (devils). pic.twitter.com/vSX9q86HWU

— NEXTA (@nexta_tv) May 18, 2022