VIDEO/ Lupte grele în Severodonețk. Ucrainenii, prinși într-o clădire, luptă cu rușii care au avansat în oraș

Luptele pentru capturarea orașului Severodonețk din estul Ucrainei sunt printre cele mai dure care s-au dus în acest război violent și sângeros, iar avansul rușilor în oraș s-a făcut cu mare dificultate și numeroase victime.

Noi imagini apărute de pe front filmate de forțele ucrainene, arată cum rezistă aceștia unui atac rusesc din interiorul unei clădiri din Severodonețk.

Astfel, în imagini se vede cum unii soldați trag cu puștile mitralieră pe geam, dar și cum un soldat trage în repetate rânduri cu un lansator de grenade de tipul AG-7. După fiecare lansare soldatul fuge de la fereastră, de teama unui răspuns al rușilor.

Ukrainian National Guards during the fight in Severodonetsk city.#Russia #Ukraine pic.twitter.com/8uoAlYgvW0

— BlueSauron👁️ (@Blue_Sauron) June 21, 2022