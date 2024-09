VIDEO Marcel Ciolacu anunță investiții de o valoare fără precedent într-un sistem fundamental pentru România

Premierul Marcel Ciolacu a participat la la semnarea Acordului de parteneriat între Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii ”M.S. Curie” şi Asociaţia “Dăruieşte Viaţă”. Ciolacu a explicat că este nevoie de o schimbare profundă a sistemului medical din România, susținând că se fac investiții fără precedent de peste 3 miliarde de euro în infrastructura spitalicească, însă în absența unor schimbări ale sistemului vom fi în același ”cert strâmt pe care noi l-am creat”.

”Eu mă bucur că am ajuns să semnăm cel de-al doilea acord, după ce Asociația pe care o conduceți a terminat prima clădire, cu investiții de 53 de milioane de euro. Acum vom continua acest proiect și o spun fără ezitare: este un proiect de succes și vreau să vă felicit. Nu din funcția de prim-ministru, din calitatea de român, pentru ceea ce ați făcut și veți face în continuare. De fapt, vom ajunge să avem primul campus pediatric, s-a inaugurat prima clădire și trebuie să continuăm acel proiect pilot la secția de radio-terapie și eu sper, împreună cu Ministerul Sănătății, să găsim cea mai bună cale, astfel încât să introducem în managementul sistemului de sănătate și o componentă a organizațiilor neguvernamentale. Investiții de peste 3 miliarde de euro Se vor face multe investiții în infrastructura medicală, cred că niciodată nu s-au făcut atâtea investiții, peste 3 miliarde de euro, din câte știu eu în acest moment. Toate restanțele clasei politice, și cu ajutorul Comisiei Europene, ajung să se realizeze, fiindcă avem și termene limită de această dată, prin PNRR până în 2026. Cumva, cred că și ei s-au asigurat că ne vom ține de cuvânt. Din punctul meu de vedere, fără să jignesc pe nimeni, fără să jignesc managerul spitalului ”Marie Curie”, mai este mult de lucru în managementul sistemului de sănătate și a spitalelor. Am văzut management de succes, cum este la Marie Curie, am văzut împreună cu domnul ministru și la Bihor și la Bistrița. Este nevoie de anumite proiecte pilot, pe care pe urmă să le multiplicăm. Dacă nu vom face acest lucru, toate aceste proiecte un vor fi sustenabile. Să construiești este mai ușor decât să întreți. Mai mult, așteptările în ceea ce privește calitatea serviciilor medicale sunt unele enorme, Am scăpat de comunism, știm să facem diferențe și trebuie să ieșim cumva din acest cerc strâmt pe care ni l-am creat singuri. Acest cerc strâmt trebuie spart, trebuie să fim cât mai deschiși și să recunoaștem unde nu am putut împinge lucrurile la așteptările pe care le avem noi toți. Cu toții avem familii și știm ce-și doresc ei de la sistemul medical. Asta nu înseamnă că în ultima perioadă, din punctul meu de vedere, s-au făcut niște pași enormi către dezvoltate.

Sistemul de sănătate, cu toate investițiile pe care o să le facem, nu va fi sustenabil, dacă nu se va face o schimbare de fond.”, a declarat Marcel Ciolacu.

