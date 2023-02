VIDEO. Mesajul liderului de la Kiev, la un an de la începutul invaziei ruse în Ucraina: „Vom face tot ce ne stă în putință pentru a câștiga în acest an”

La un an de la începutul războiului în Ucraina, președintele Volodimir Zelenski a adresat un mesaj poporului ucrainean, în care a mulțumit pentru rezistența în fața armatei ruse și a promis că va face totul pentru ca Ucraina să învingă în acest an.

„Mulțumesc poporului nostru, mulțumesc armatei noastre de milioane de voluntari și cetățenilor implicați, care pot obține tot ceea de ce avem nevoie. Am devenit un tot întreg. Am devenit o singură familie. Nu există străini printre noi. Ucrainenii au adăpostit ucraineni, și-au deschis casele și inimile celor care au fost forțați să fugă de război.

Îndurăm toate amenințările, bombardamentele, rachetele de croazieră, dronele kamikaze, întunericul, frigul. Suntem mai puternici. A fost un an de reziliență. Un an al grijii. Un an al curajului. Un an de durere. Un an de speranță. Un an de rezistență. Un an al unității. Un an al invincibilității. Rezultatul principal al acestui an este faptul că am rămas pe poziții. Nu am suferit o înfrângere. Și vom face tot ce ne stă în putință pentru a câștiga în acest an”, a transmis liderul de la Kiev în mesajul adresat poporului ucrainean, la un an de la începutul invaziei ruse în Ucraina, potrivit Ziarul de Gardă.

Dictatorul rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

