VIDEO/ Momentul când mai mulți jurnaliști străini și ucraineni sunt la un pas de a fi omorâți de bombele rușilor

De la începutul invaziei ruse în Ucraina și până acum, peste 20 de jurnaliști au fost uciși în războiul ordonat de Vladimir Putin, potrivit Asociației Jurnaliștilor Ucraineni. Cea mai recentă tragedie a avut loc luni, după ce un jurnalist francez a fost ucis ca urmare a faptului că mașina care mergea să evacueze 10 oameni și în care se afla, a fost bombardată în apropiere de orașul Severodonețk. Acestui eveniment i se adaugă noile imagini apărute pe rețelele sociale, care scot în evidență cum mai mulți jurnalişti străini şi ucraineni aproape că au fost loviţi de artileria rusă.

Cel puțin un soldat ucrainean și un jurnalist străin au fost răniți, potrivit publicației ТРУХА English.

Foreign and Ukrainian journalists almost got hit by the arrival of rusnyas artillery.

At least one Ukrainian soldier and one journalist were injured. pic.twitter.com/pQlA8F44UM

