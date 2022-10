VIDEO. Momentul când o rachetă de croazieră e interceptată în aer lângă Kiev

Deja de mai bine de o săptămână, Rusia conduce zi de zi bombardamente de al mare distanță cu rachete de crozieră și drone kamikaze împotriva infrastructurii energetice a Ucrainei.

Potrivit ucrainenilor, ocupanții ruși au lansat până acum sute de rachete de croazieră și drone kamikaze iraniene, însă multe din ele au fost interceptate. Unele au fost chiar interceptate în mod spectaculos chiar și de către soldații ucraineni pe câmp, cu lansatoare de rachete sol-aer de pe umăr, transmite Hotnews.

Chiar și-așa, multe alte rachete rusești și drone kamikaze și-au atins ținta și au reușit să afecteze peste 30% din centralele electrice din Ucraina.

O înregistrare video de miercuri arată un atac cu rachete de crozieră rusești asupra unei centrale termice de lângă Kiev. Pe fundal se vede centrala ce pare să fi fost totuși lovită anterior, în momentul când o rachetă de croazieră trece pe deasupra și se îndreaptă rapid spre țintă, relatează sursa citată.

La un moment dat, racheta este interceptată în aer de sistemele antiaeriene ucrainene. Este neclar deocamdată cu ce a fost interceptată racheta de croazieră rusească, dacă a fost vorba de vreun sistem ucrainean sau dacă a fost în acțiune noul sistem IRS-T donat de Germannia, mai ales că au apărut deja dovezi că sistemul IRIS-T a fost activ în zona capitalei ucrainene.

