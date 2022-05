VIDEO/ Momentul când rachetele rusești lovesc podul din Dnipro în timp ce mașinile circulă pe el

Imagini video distribuite pe rețelele de socializare au surprins momentul în care rușii lovesc cu rachete podul din Dnipro, al patrulea cel mai mare oraș ca număr de locuitori din Ucraina.

Înregistrările vin în contextul în care raportul privind evoluția luptelor publicat joi dimineața de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei afirmă că forțele ruse continuă să atace în zona operațională estică unde se află și Dnipro, orașul fiind capitala regiunii Dnipropetrovsk.

Armata ucraineană afirmă că ofensivele rușilor încearcă în continuare să stabilească un control deplin asupra regiunilor Donețk și Lugansk și pentru menținerea coridorului terestru cu Crimeea.

Video of a Russian strike on the Amursky Bridge in Dnipro. https://t.co/ETUA1sU5iThttps://t.co/jz6j9UA3aT pic.twitter.com/bViRi4ulox

— Rob Lee (@RALee85) May 5, 2022