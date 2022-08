VIDEO/ Momentul în care monumentul sovietic de la Riga se prăbușește. Letonii îl consideră simbolul ocupației ruse

Momentul când Turnul de aproape 80 de metri al monumentului sovietic de la Riga când se prăbușește, au umplut rețelele sociale. Letonia a demolat monumentul care reprezintă victoria URSS asupra Germaniei în al Doilea Război Mondial, pe care însă letonii îl privesc ca pe un simbol al ocupației sovietice de aproximativ 50 de ani.

Joi, 25 august, Letonia a demolat în capitala Riga, un monument ce datează din epoca sovietică, dedicat victoriei URSS asupra Germaniei naziste în război. Demolarea s-a făcut în conformitate cu legislaţia modificată după invazia rusă asupra Ucrainei şi în pofida protestelor minorităţii ruse din această republică baltică.

Video of the Soviet monument being dismantled in Latvia 💥 pic.twitter.com/SJg4HV0xuC — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) August 25, 2022

Partea cea mai delicată a operațiunii, dar și cea mai spectaculoasă, a fost demolarea turnului de 79 de metri înălțime. Pentru acest lucru, echipele de demolare au acționat cu picamerele la baza turnului, făcându-l să se prăbușească în micul heleșteu din fața monumentului, transmite Digi24.

A concrete obelisk that was the centerpiece of a monument commemorating the Red Army’s victory over Nazi Germany was taken down in Latvia’s capital — the latest in a series of Soviet monuments brought down after Russia’s invasion of Ukraine. https://t.co/DH4GG6JI85 pic.twitter.com/xeFb7IQAST — The Associated Press (@AP) August 25, 2022

Monumentul a fost construit în perioada 1979-1985 pentru a omagia victoria armatei sovietice asupra Germaniei naziste. În fiecare an, mii de ruşi din Letonia, care constituie circa 30% din populaţia acestei ţări, se adună aici de 9 mai, pentru a marca victoria din anul 1945. Însă, majoritatea letonilor percep această dată ca fiind începutul ocupaţiei sovietice de aproape 50 de ani, care s-a încheiat în 1991.

BREAKING: cheers heard as, moments ago, #Latvia demolished the 80m Soviet monument to the Red Army in Riga. pic.twitter.com/oV4HtxDXQk — John Scott-Railton (@jsrailton) August 25, 2022

De asemenea, și vecinii săi baltici Lituania şi Estonia, Letonia face parte din Uniunea Europeană şi din Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) şi s-a poziţionat în mod ferm în sprijinul Ucrainei după declanşarea războiului. Aproape toate monumentele şi plăcile comemorative din epoca sovietică, cu excepţia celor situate în cimitire militare, au fost suprimate în 1991, însă monumentul de la Riga era protejat de un tratat din 1994 între Republica Letoniei şi Federaţia Rusă. În luna mai acest an, Parlamentul leton a votat pentru amendarea acestui tratat, ceea ce a privat monumentul de protecţie juridică.

Latvia has toppled a monument commemorating the Soviet Union’s victory over Nazi Germany which occupied the Baltic States in World War Two. More here: https://t.co/jGSPxO776J pic.twitter.com/WLOAbUfVNr — Sky News (@SkyNews) August 26, 2022

