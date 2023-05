VIDEO. Moscova lansează un nou atac asupra Kievului. Alertă de raid aerian în toată Ucraina

Rusia a lansat marți, 9 mai, aproximativ 15 rachete de croazieră asupra capitalei Ucrainei, al doilea atac în tot atâtea zile, sistemele de apărare antiaeriană doborându-le pe toate, au declarat oficiali ucraineni, după ce au fost lansate alerte de raid aerian în toată țara, transmite Hotnews.ro.

„Ca și pe front, planurile agresorului au eșuat”, a declarat Serghei Popko, șeful administrației militare a orașului Kiev, pe canalul de Telegram.

15 out of 15 cruise missiles were destroyed over Kyiv in the morning – Kyiv Regional Military Administration.#Kyiv #Ukraine #RussiaInvadedUkraine pic.twitter.com/NowBHeBMcY — Daria Matviichuk (@DariaMatviichuk) May 9, 2023

Now over Kyiv, something was shot down pic.twitter.com/lBSul7hYxU — Sam Summers (@OregonSa) May 9, 2023

Atacul de marți – al cincilea din luna mai – a avut loc la o zi după ce Rusia a lansat cel mai mare roi de drone de până acum în cadrul unei noi campanii aeriene declanșate în urmă cu 10 zile, după o pauză de la începutul lunii martie.

Another video from Kyiv. Ukrainian air-defenses shot down a Russian cruise missile pic.twitter.com/McL8JAJ6BL — Giorgi Revishvili (@revishvilig) May 9, 2023

De asemenea, are loc de Ziua Victoriei în Rusia, una dintre cele mai importante sărbători publice, marcând înfrângerea Germaniei naziste în 1945.

„(Ei) încearcă să ucidă cât mai mulți civili posibil – în această zi”, a declarat Popko.

El a precizat că, potrivit informațiilor preliminare, nu au existat victime în atacul care a fost efectuat cu rachete de croazieră din regiunea Mării Caspice.

Resturi au căzut peste o casă din cartierul Holosiivskîi, în sud-vestul Kievului, a declarat primarul capitalei ucrainene, Vitalii Klitschko, pe canalul său de Telegram, adăugând că nu au existat victime sau pagube mari.

În cartierul Șevchenkivskîi din centrul Kievului, care este adesea vizat, au fost găsite resturi pe un drum.

„Kievul s-a ridicat din nou în picioare și se va ridica și în viitor!” a declarat Popko.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!