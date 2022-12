VIDEO. Nebunie totală. Rușii de vârsta a doua, momiți să ucidă în Ucraina pentru a le putea cumpăra telefoane fiicelor

Kremlinul pregătește un următor val de recrutare, arată informațiile culese de serviciile de informații occidentale. Deși informația nu este încă oficializată în Rusia, mișcările propagandistice din ultima perioadă lasă de înțeles că se va întâmpla în curând.

Prin intermediul narațiunilor de patriotism, moralitate și ascensiune pe scara socială, propaganda de la Moscova a inundat rețelele sociale cu videoclipuri, în încercarea de a determina înrolorea voluntară, scrie Ziare.com.

Un film difuzat prin intermediul televiziunilor rusești sau a rețelelor sociale interne indică faptul că următorul val de recrutare țintește bărbații de vârsta a doua, eventual voluntari de război.

Filmul prezintă un scenariu sinistru: ”încearcă să convingă bărbați ruși de vârstă mijlocie să se ofere voluntari pentru a merge în Ucraina și a ucide oameni nevinovați pentru a putea cumpăra telefoane fiicele lor. Nebunie curată”, arată o analiză postată pe Twitter.

Scenariul simplu prezintă un tată care vine să împrumute bani de la fiica sa adolescentă spunându-i că nu și-a primit salariul de la fabrică. Tânără intră supărată în camera ei și-i povestește unei prietene aflate în vizită cum tatăl ei este erou de război și că-i este greu acum. Bărbatul ascultă la ușă conversația fetelor și decide să meargă să se înroleze în armată pentru a merge în Ucraina. După ceva timp se întoarce acasă cu un cadou pentru fiica sa: un telefon.

Russian propaganda video trying to convince middle-aged Russian men to volunteer to go to Ukraine and kill innocent people in order to be able to buy phones for their daughters.

Pure insanity… pic.twitter.com/KNKcqNxHLd

