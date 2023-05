VIDEO. Nou ajutor militar major pentru Ucraina: Sute de drone cu rază lungă de acțiune din Marea Britanie

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski se întâlnește luni, 15 mai, cu premierul Rishi Sunak în Marea Britanie, ca parte a unui turneu în mai multe țări europene aliate cheie, înainte de așteptata contraofensivă ucraineană împotriva forțelor rusești, transmite Hotnews.

Biroul lui Sunak a transmis că liderul britanic va confirma luni furnizarea a sute de rachete de apărare aeriană și a altor sisteme aeriene fără pilot, inclusiv sute de noi drone de atac cu rază lungă de acțiune, de peste 200 de kilometri.

Amintim că, săptămâna trecută, Marea Britanie a devenit prima țară care a început să furnizeze Ucrainei rachete de croazieră Storm Shadow cu rază lungă de acțiune, care vor permite forțelor sale să lovească trupele rusești și depozitele de provizii aflate departe în spatele liniilor de front.

Zelenski a vizitat Berlinul, Roma și Parisul în weekend pentru a se întâlni cu liderii europeni, în încercarea de a obține un sprijin militar și financiar suplimentar pentru Ucraina.

„Astăzi – Londra. Marea Britanie este un lider atunci când vine vorba de sporirea capacităților noastre la sol și în aer. Această cooperare va continua astăzi”, a scris Zelenski pe Twitter.

„Mă voi întâlni cu prietenul meu Rishi. Vom purta discuții substanțiale față în față și între delegațiile noastre”, a adăugat el.

Guvernul britanic a precizat că Zelenski a sosit în Marea Britanie și se va întâlni cu Sunak la reședința sa de la Chequers.

„Acesta este un moment crucial în lupta Ucrainei în acest război îngrozitor. Ei au nevoie de sprijinul susținut al comunității internaționale pentru a se apăra împotriva barajului de atacuri necruțătoare și nediscriminatorii care au fost realitatea lor zilnică timp de peste un an.”, a declarat Sunak într-un comunicat.

