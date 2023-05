VIDEO. Noua temă a propagandei lui Putin: Atac nuclear în Ucraina în apropiere de România. „O bombă mică. Oricum nu locuiește nimeni acolo”

Propaganda Kremlinului continuă delirul referitor la folosirea de arme nucleare în Ucraina. Recent, propagandiștii lui Putin au venit cu o nouă „idee” în acest sens: mai exact, lansarea unei bombe atomice „mici” într-o zonă puțin populată din regiunea Transcarpatia, care se învecinează și are graniță comună inclusiv cu România, astfel încât să nu producă „multe victime”, pentru a nu duce la o escaladare a conflictului ori să provoace o reacție dură din partea Chinei.

„Din păcate, e adevărat că Occidentul și SUA au o înțelegere cu India și China. ca, în cazul în care am folosi arme nucleare tactice care ar provoca multe victime, atunci acele țări – India și China – ne-ar întoarce spatele”, a precizat invitatul unei emisiuni difuzate la postul de televiziune „Zvezda” („Steaua”) al armatei ruse.

„Există însă un teritoriu (în Ucraina) care e aproape lipsit de populație. Mă refer la Transcarpatia, care leagă Polonia de vestul Ucrainei. Acolo sunt nouă rute terestre, drumuri, poduri, tunele și așa mai departe, într-o zonă în care aproape nimeni nu mai locuiește. Și nu vorbim aici de explozia unei bombe de 20 de kilotone, cât a fost la Hiroșima și Nagasaki, ci la una de 1,2 sau 3 kilotone. O astfel de bombă poate distruge serios lucruri pe care armele convenționale nu le pot distruge”.

Fragmentul din emisiunea TV a fost postat pe Twitter de consilierul ministrului ucrainean de Interne, Anton Gherașcenko în data de 2 mai. Emisiunea propriu-zisă a fost difuzată în Rusia pe 26 aprilie. Momentul poate fi urmărit de la minutul 19:00 la acest link.

Russian propagandists openly wonder why Russia can’t be allowed to nuke the Ukrainian region of Zakarpattia. Almost no one lives there and that would be a small bomb, they say. pic.twitter.com/y2XEFHx94C

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 2, 2023