VIDEO. O dronă plină cu explozibil s-a prăbușit în regiunea Moscovei

O dronă carea avea o încărcătură explozivă a fost găsită într-o pădure din apropierea unei unităţi de grăniceri din districtul Bogorodski, în regiunea Moscovei, au declarat luni, 24 aprilie, pentru TASS surse din cadrul forţelor de aplicare a legii.

Vehiculul aerian fără pilot, care era umplut cu explozibil, a fost găsit duminică, prăbuşit şi rupt în două.

”În prezent, drona a fost luată pentru examinare, care va stabili cine a lansat-o şi unde a zburat”, au declarat sursele citate.

A Ukrainian UJ-22 airborne drone stuffed with explosives fell in the Moscow region. pic.twitter.com/ORTyyM4Edx

— Spriter (@Spriter99880) April 24, 2023